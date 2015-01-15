коло дома развернули оперативный штаб.

В Красногорске пострадали пять человек в результате атаки дрона на жилой дом. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 24 октября на бульваре Космонавтов. Поступили сообщения об атаке беспилотника на дом в ЖК "Изумрудные холмы". В результате атаки беспилотников были разбиты стекла в нескольких квартирах. Также во двора дома обнаружили обломки стены. Несколько автомобилей получили повреждения.

Воробьев уточнил ,что среди пострадавших есть малолетний ребенок. Четверых пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения. Около дома развернули оперативный штаб. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 70 человек.

