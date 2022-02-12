В Пулково изъятый у иностранца квадрокоптер передали военным

По данным таможни, это уже третий случай с начала 2025 года, когда изъятые на границе товары передаются Министерству обороны для нужд армии.

Сотрудники Пулковской таможни обнаружили в багаже иностранного пассажира беспилотник с комплектующими. Мужчина сообщил, что купил устройство в Петербурге для личного использования, однако разрешительных документов на его вывоз за пределы России не предоставил.

Эксперты установили, что квадрокоптер предназначен для дистанционной фото- и видеосъемки, а его стоимость на внутреннем рынке превышает 100 тысяч рублей. Пассажир не предпринял попыток вернуть технику, и Московский районный суд Петербурга признал её бесхозной, передав в собственность государства.

Дрон со всем оборудованием направили в центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск. Там он будет использоваться для обучения офицеров работе с воздушной разведкой. По данным таможни, это уже третий случай с начала 2025 года, когда изъятые на границе товары передаются Министерству обороны для нужд армии.

Фото: пресс-служба Пулковской таможни