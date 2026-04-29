  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:24
40
d_s_sarkisov

В Астрахани девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

0 0

В Астрахани девять человек пострадали в результате ДТП с маршруткой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел утром 29 апреля на Вокзальной площади. Сообщается, что водитель маршрутного такси малой вместимости проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe. В результате аварии произошло опрокидывание маршрутки.

В момент столкновения внутри маршрутного такси находились пассажиры. По данным регионального УМВД, пострадали девять пассажиров. На месте происшествия работали три бригады скорой медицинской помощи.

Ранее мы сообщали, что в Бурятии в ДТП погиб человек.

Видео: Telegram / Астрахань 24

Теги: астрахань, дтп, маршрутка, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии