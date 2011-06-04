В Бурятии в ДТП погиб человек

На территории Бурятии в автомобильном ДТП погиб человек. Соответствующей информацией через социальные сети поделились представители прес-сслужбы регионального управления правоохранительных органов страны. В ГИБДД пояснили, что пострадали в результате инцидента еще четыре человека. Такая трагедия произошла в связи с лобовым столкновением легкового автомобиля Honda Torneo и грузовика Isuzu Elf. Происшествие зафиксировано утром 28 апреля в Селенгинском районе, вблизи села Средний Убукун.

Один человек от полученных травм скончался на месте, ещё четверо участников движения с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. пресс-служба МВД по региону

В настоящее время местные сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины аварии. Согласно сведениям от Республиканского агентства ГО и ЧС, в ликвидации последствий смертельного ДТП были задействованы спасатели. Личный состав экстренного ведомства с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали зажатого в салоне пассажира Honda Torneo. Затем пострадавший был передан для дальнейшей помощи медикам.

