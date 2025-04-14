Пожар в ангаре на площади 500 "квадратов" в Приморском районе локализован

К тушению привлекли более 500 сотрудников и 11 единиц техники.

Спасатели к 11:20 локализовали пожар, который вспыхнул утром 14 апреля в ангаре на улице Маршала Новикова, 36. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании поступила на пульт пожарных в 09:15. Огонь охватил 500 "квадратов". К тушению привлекли более 500 сотрудников и 11 единиц техники.

К месту направлена химико-радиометрическая лаборатория для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар на Загребском бульваре 11 апреля забрал жизнь мужчины. На кухне в однокомнатной квартире полыхало на площади 4 "квадрата".

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу