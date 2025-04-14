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Пожар в ангаре на площади 500 "квадратов" в Приморском районе локализован

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К тушению привлекли более 500 сотрудников и 11 единиц техники.

Спасатели к 11:20 локализовали пожар, который вспыхнул утром 14 апреля в ангаре на улице Маршала Новикова, 36. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании поступила на пульт пожарных в 09:15. Огонь охватил 500 "квадратов". К тушению привлекли более 500 сотрудников и 11 единиц техники. 

К месту направлена химико-радиометрическая лаборатория для контроля замера воздуха на предмет вредных веществ в районе пожара. 

Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

В настоящее время сведений о пострадавших нет. 

Ранее мы рассказывали о том, что пожар на Загребском бульваре 11 апреля забрал жизнь мужчины. На кухне в однокомнатной квартире полыхало на площади 4 "квадрата". 

Видео, фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: пожар, улица маршала новикова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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