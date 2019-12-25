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Пожар на Загребском бульваре забрал жизнь мужчины
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Пожар на Загребском бульваре забрал жизнь мужчины

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На кухне в однокомнатной квартире полыхало на площади 4 "квадрата".

Во Фрунзенском районе ночью 11 апреля произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Загребский бульвар, 5к3, поступило на пульт спасателей в 23:55 10 апреля. На кухне в однокомнатной квартире полыхало на площади 4 "квадрата". К 00:26 с огнем справились. 

Пострадавший в результате пожара мужчина скончался в больнице. К ликвидации огня привлекали 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что во время пожара на Ленинском проспекте эвакуировали четверых, среди них был ребенок. Возгорание случилось в однокомнатной квартире дома 57/1. О пострадавших сведений не поступало. Тушили огонь 15 спасателей на трех машинах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: загребский бульвар, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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