Очевидица прокомментировала пожар на Маршала Новикова

Девушка отметила стремительность распространения огня.

Сегодня на улице Маршала Новикова в Петербурге вспыхнул крупный пожар в ангаре, охвативший территорию площадью около 500 кв.м. Анастасия, сотрудница офиса, расположенного рядом с местом ЧП, поделилась с "Петербургским дневником" своими впечатлениями.

Наш офис находится в соседнем здании: я, соответственно, на первом этаже работала, и в окна мне виден склад, Я видела, как начинался пожар прямо внутри, то есть огоньки начинали потихонечку разгораться. И я смотрю так и думаю: наверное, может, это сейчас тушат. А начали бегать просто повсюду люди, выбегать, выкидывать шины. И я понимаю, что творится какая-то жуть. Анастасия, очевидица пожара

Девушка отметила стремительность распространения огня. Буквально спустя считанные минуты весь ангар оказался охвачен пламенем.

Ранее мы сообщили о том, что почти 30 температурных испытаний проведут в Петербурге с 14 по 18 апреля.

Видео: Telegram / МЧС Петербурга