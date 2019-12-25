Почти 30 температурных испытаний проведут в Петербурге с 14 по 18 апреля

Стоит учитывать, что в процессе тестов температура воды в трубопроводах поднимается до критически высоких значений (+130 градусов Цельсия).

В Петербурге стартовали подготовительные мероприятия к предстоящему отопительному сезону 2025/2026 годов. Температурные испытания позволяют заблаговременно выявить слабые места теплосетей и предотвратить потенциальные аварии зимой.

АО "ТЭК СПб" проведёт контрольные тесты на протяжённости 155 километров теплотрасс и организует 13 проверок в различных районах города, включая Выборгский, Калининский, Кронштадтский, Красногвардейский, Невский, Пушкинский и Петроградский районы. Мероприятия состоятся с 14 по 17 апреля.

Со стороны ООО "Петербургтеплоэнерго" запланировано провести ещё 12 испытаний температуры теплоносителя в Центральном, Пушкинском, Петродворцовом и Петроградском районах.

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" также включилось в подготовку и проведет три тестирования на сетях во Фрунзенском, Пушкинском и Невском районах с 16 по 18 апреля.

Расписание всех работ размещено на официальной странице профильного комитета.

Стоит учитывать, что в процессе тестов температура воды в трубопроводах поднимается до критически высоких значений (+130 градусов Цельсия), поэтому на период испытаний временно прекратится подача горячей воды жителям соответствующих районов для предотвращения аварийных ситуаций.

Ранее мы сообщили о том, что зампред Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга рассказал о ближайших планах города.

Фото: Комитет по энергетике