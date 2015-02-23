Зампред Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга рассказал о ближайших планах города

Важную роль играют схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также перспективы газификации до 2045 года.

В Петербурге открылся Российский международный энергетический форум, собравший более 500 специалистов из различных областей энергетики, бизнеса, власти и науки для обсуждения актуальных вопросов отрасли. Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Роман Балуев подчеркнул в интервью "Петербургскому дневнику" значимость инженерно-энергетического комплекса для крупных городов, особенно северных, таких как Петербург. Он отметил, что на форуме рассматриваются как стратегические, так и тактические задачи, направленные на поддержание высокого уровня комфорта жизни горожан, включая профилактику и устранение технических сбоев на энергосетях.

Комитет по энергетике основывает свою стратегию на Генеральном плане развития города и Стратегии социально-экономического развития. Важную роль играют схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также перспективы газификации до 2045 года. Несмотря на достаточность ресурсов, планируется строительство двух новых газораспределительных станций и реконструкция существующей ГРС "Сестрорецк".

Одновременно ведется подготовка к следующему отопительному сезону, включая диагностику теплосетей и разработку планов ремонта. Балуев также отметил прогресс в газификации индивидуальных жилых домов и планы по подключению оставшихся садоводческих товариществ к газовой сети.

Ранее вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев рассказал, какие проекты покажет город на РМЭФ.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга