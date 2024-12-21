Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев рассказал, какие проекты покажет город на РМЭФ

Петербургские энергетики лидируют во многих областях, особенно в газоснабжении: город носит звание газомоторной столицы.

Петербург принимает Российский международный энергетический форум (РМЭФ) с 9 по 11 апреля. Сергей Кропачев, вице-губернатор Санкт-Петербурга, рассказал "Петербургскому дневнику", что петербургским специалистам в области энергетики всегда есть что показать.

По словам вице-губернатора, выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения форума обусловлен его 13-летней историей как ведущей площадки для отраслевых мероприятий. "Экспофорум" предоставляет все необходимое для проведения масштабных выставок и деловых встреч.

Кропачев отметил, что петербургские энергетики лидируют во многих областях, особенно в газоснабжении: город носит звание газомоторной столицы. Также Петербург – один из самых освещенных мегаполисов, где значительная часть уличного освещения – энергоэффективные светодиоды.

Особое внимание на форуме будет уделено вкладу энергетиков в защиту Ленинграда в годы войны, а также вопросам технологической независимости и импортозамещения в энергетической отрасли. Город активно использует российское программное обеспечение и оборудование, достигнув 98% импортозамещения.

Главной задачей энергетического комплекса Петербурга остается обеспечение перспективного развития города, повышение технологичности объектов и модернизация теплосетей.

Фото: предоставлено аппаратом вице-губернатора Петербурга Сергея Кропачева