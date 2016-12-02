Проводится проверка по факту пожара на ледоколе "Адмирал Макаров"

Причиной возгорания может быть несоблюдение техники безопасности во время ремонтных работ на судне.

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку соблюдения законодательства в сфере эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований на ледоколе "Адмирал Макаров". Поводом послужило возгорание, которое произшоло сегодня на судне, – следует из информации ведомственной пресс-службы.

В прокуратуре полагают, что пожар на неэксплуатированном ледоколе, который пришвартован в Большом морском порту Санкт-Петербурга, произошел во время проведения ремонтных работ. Возгорание было вовремя ликвидировано, пострадавших из-за случившегося не оказалось.

Ранее мы рассказывали, что в домах организаторов строительства "Плавучего квартала" в Галерной гавани прошли обыски. Поводом для этого стало нарушение требований суда, который ранее запретил представителям ООО "Марина" строить "дома на воде" в Петербурге.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура