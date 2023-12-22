Пожар на ледоколе "Ермак" в Петербурге ликвидирован

Пострадавших нет.

Пожар на списанном ледоколе "Ермак" ликвидировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в 3-м районе Морского порта поступила на пульт спасателей сегодня, 29 февраля, в 11:23. На судне огонь охватил площадь 20 "квадратов". По предварительным данным, пожар произошел в складском помещении на первой палубе, когда проводились сварочные работы.

Огонь локализовали к 16:00, а полностью потушили в 19:29. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 46 человек личного состава МЧС и 12 единиц техники.

Пожаром на "Ермаке" заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство по данному факту проводит проверку.

Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры