Гэвин Ньюсом не стал уточнять, какую помощь Украине предоставит американский штат.

Один из основных возможных кандидатов в американские президенты от Демократической партии на следующих выборах, губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом сообщил о том, что прибыл на украинскую территорию с визитом. Соответствующими сведениями иностранный чиновник поделился со своими подписчиками в социальных сетях. Он дал обещание помочь киевскому режиму.

Горжусь тем, что нахожусь на Украине, чтобы объявить о том, что Калифорния предоставит жизненно важную помощь украинскому народу. Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии

Напомним, что следующие выборы президента США пройдут в 2028 году. Фаворитом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах СМИ часто называют именно Ньюсома. Губернатор штата выступает с активной критикой действующего американского лидера Дональда Трампа. В частности, он осуждает конфликт с Ираном и миграционную политику.

Губернатор Калифорнии опубликовал "видео" с Трампом в наручниках.

Фото и видео: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Gavin Newsom