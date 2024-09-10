Губернатор Калифорнии опубликовал "видео" с Трампом в наручниках

Гэвин Ньюсом пошутил в отношении чиновников из Белого дома после поста от властей из Вашингтона о "сезоне наручников".

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом опубликовал "видеоролик", на котором якобы американский президент-республиканец Дональд Трамп и министр войны из Пентагона Пит Хегсет показаны в наручниках. Соответствующий пост размещен иностранным чиновником в социальных сетях. Таким образом он прокомментировал недавнюю публикацию вашингтонской администрации о том, что в настоящее время в США начался сезон наручников для тех, кто находится в стране нелегально. У героев выложенного губернатором контента узнаваемые черты, но не до полного сходства. Предположительно, кадры были сгенерированы искусственным интеллектом.

Напомним, что Дональд Трамп ранее призывал к единым нормам использования искусственного интеллекта (ИИ). В частности, возмущение лидера Белого дома вызвала картинка с темнокожим Джорджем Вашингтоном. Также Дональд Трамп часто вступает в заочные перепалки с Гевином Ньюсомом и дает тому обидные прозвища. Губернатор Калифорнии сейчас располагается в верхней части списка вероятных кандидатов на президентских выборах 2028 года. Однако такую же позицию он занимал в предвыборной компании до этого момента, но должность в администрации США так и не получил.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Gavin Newsom