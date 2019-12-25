Она добавила, что смотрела только кулинарные шоу.

Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что не смотрела новости после ухода из Белого дома. Об этом она рассказала в эфире The Late Show.

Отвечая на вопрос, когда она включала в последний раз новости, Харрис заявила, что с того момента прошли месяцы. Бывший вице-президент добавила, что смотрела только кулинарные шоу. Отметим, что на этой неделе Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии.

Ранее Трамп заявил, что планирует ввести санкции против России.

Фото: YouTube / The Late Show with Stephen Colbert