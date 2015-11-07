Трамп заявил, что планирует ввести санкции против России

Глава США напомнил о своем обещании по пошлинам в отношении Москвы.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе намерена по истечении 10-дневного срока ввести антироссийское санкционное давление. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами лидер Белого дома. Иностранный политик отметил, что такое решение может и не оказать значительного влияния на ситуацию с мирным урегулированием регионального кризиса между Москвой и Киевом.

Мы введем санкции. Не знаю, беспокоят ли его санкции. Вы знаете, они знают о санкциях. Я лучше всех знаю о санкциях, пошлинах и всем остальном. Не знаю, будет ли это иметь какой-то эффект, но мы это сделаем. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп ранее предупредил, что отводит 50-дневный срок на достижение договоренностей между Россией и Украиной, а затем Вашингтон намеревается ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. А 29 июля президент США сказал, что разочарован Россией и прогрессом в урегулировании, поэтому сокращает срок ультиматума до 10 дней.

Трамп призвал Медведева следить за словами.

Фото и видео: YouTube / Белый дом