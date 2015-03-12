Трамп призвал Медведева следить за словами

Президент США отметил, что Медведев заходит на "очень опасную территорию".

Президент США Дональд Трамп призвал зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева следить за словами. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

Трамп отреагировал на высказывания Медведева, который посоветовал американскому лидеру не идти по пути своего предшественника Джо Байдена. Ранее в Конгрессе США отметили, что Вашингтон может помешать Москве обходить санкции. Президент США отметил, что Медведев заходит на "очень опасную территорию".

Передайте Медведеву, несостоявшемуся бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом, чтобы следил за своими словами. Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что ему нет дела до торговых связей между Нью-Дели и Москвой.

Фото: YouTube / The White House