Трамп заявил, что ему нет дела до торговых связей между Нью-Дели и Москвой

Глава США прокомментировал недавние высказывания Дмитрия Медведева в соцсетях.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что ему нет никакого дела до торгово-экономических связей между Индией и Россией. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в социальной сети Truth Social. Иностранный политик ранее упомянул общественности, что в отношении Индии Вашингтоном будут введены пошлины в размере 25 процентов. "плюс штраф". Такие меры вступят в законную силу с 1 августа.

Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе погубить свои мертвые экономики, мне нет дела до этого. Мы очень мало торгуем с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не торгуют друг с другом. Дональд Трамп, глава США

Американский президент отметил, что, несмотря на дружественные отношения между двумя странами, администрация "сравнительно мало" торгует с Индией из-за "слишком высоких пошлин", а также в связи с "жесткими и скверными неденежными барьерами". Дональд Трамп указал подписчикам, что власти из Нью-Дели всегда покупали большую часть военного оборудования у Москвы. Иностранный политик добавил, что Индия вместе с Китаем остается крупнейшим показателем российских энергетических ресурсов.

Трамп: первой леди США нравится Путин.

Фото: Белый дом