В Петербурге запретили ввоз 125 тонн арахиса из Бразилии из-за опасного токсина

Специалисты продолжают следить за качеством импортной продукции.

Государственные инспекторы Россельхознадзора в Большом морском порту Санкт-Петербурга обнаружили опасное превышение уровня афлатоксина B1 в партии арахиса, прибывшей из Бразилии. Афлатоксин B1 — это токсичное вещество, вырабатываемое плесневыми грибами, которое может вызывать тяжелые заболевания печени, включая рак.

При проверке 125 тонн арахиса было установлено, что продукция не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза "О безопасности зерна". Лабораторные исследования подтвердили превышение допустимого уровня афлатоксина B1. В связи с этим ввоз данной партии на территорию России запрещен.

Россельхознадзор напоминает, что афлатоксины часто образуются в продуктах при неправильном хранении, особенно в условиях высокой влажности и тепла. Это вещество опасно как для людей, так и для животных, поэтому контроль за качеством ввозимой продукции остается строгим.

Ранее стало известно, чт в Петербурге запретили к ввозу партию индийского кунжута.

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