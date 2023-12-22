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Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после пожара на ледоколе "Ермак"

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Возгорание произошло в складском помещении на первой палубе, когда проводились сварочные работы.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после пожара на ледоколе "Ермак". Пламя вспыхнуло сегодня, 29 февраля, в Большом  порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении на первой палубе, когда проводились сварочные работы. На место случившегося прибыл сотрудник Санкт-Петербургской   транспортной прокуратуры. Правоохранители установят обстоятельства случившегося.

В настоящее время огнеборцы продолжают тушить пламя. Пожар на ледоколе "Ермак" локализовали спустя пять часов.

Видео: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

 

Теги: горел ермак, мчс, пожар на ледоколе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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