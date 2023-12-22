Пожар на ледоколе "Ермак" локализовали спустя пять часов

Пламя локализовали только в 16 часов.

В Северной столице сегодня, 29 февраля, произошел пожар. На ледоколе "Ермак" в Большом порту Санкт-Петербурга вспыхнуло пламя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:23. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров.

Пламя локализовали только в 16 часов. Корабль тушат 46 спасателей и 12 спецмашин.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Прокуратура организовала проверку после пожара в морском порту Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали, что петербурженка укусила инспектора и отделалась штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры