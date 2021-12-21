Большой порт в Петербурге намерены увеличить за 2,8 млрд рублей

Планируется строительство причала.

ФГУП "Росморпорт" объявило конкурс на строительство причала в Большом порту в Петербурге. Стартовая стоимость контракта составляет 2,8 млрд рублей, что следует из данных на портале госзакупок от 26 октября.

Заказчик должен за 450 дней разработать проект объекта, а в течение 750 построить его. Так, весь процесс займет порядка трех лет. Заявки на участие в закупке будут принимать до 16 ноября текущего года, а подведение итогов планируется на 30 ноября.

В период с января по июль грузооборот Большого порта увеличился на 9,3% к аналогичному периоду 2022-го. За полгода обработали 26,4 млн тонн грузов.

Фото: Piter.TV