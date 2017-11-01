Вице-губернатор Петербурга рассказал о переносе Большого порта из города в Ленобласть

По словам Соколова, тот вопрос не текущего десятилетия.

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что перенос Большого порта требует глубокой проработки. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов в беседе с "Невскими Новостями".

Как рассказал Соколов, проект переноса Большого порта Петербурга в Усть-Лугу "имеет право на жизнь", но требует всесторонней проработки и серьезного анализа. Поэтому он не будет реализован в ближайшее время.

Соколов добавил, что на сегодняшний день проект не учитывает интересы судостроительных и судоремонтных предприятий Петербурга, которые находятся рядом с портом и используют его мощности. Он уточнил, что этот вопрос не текущего десятилетия.

Ранее по решению суда морской порт "Бронка" в Петербурге перешел в госсобственность.

Фото: пресс-служба Морского порта Усть-Луга