Речной вокзал Петербурга обслужил 150 судов с начала навигационного сезона

Показатель на 29% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Согласно данным комитета по транспорту Санкт-Петербурга, с момента открытия навигации 7 апреля 2025 года причалы Речного вокзала Северной столицы приняли 150 судов. Этот показатель демонстрирует значительный рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было зафиксировано на 29% меньше судозаходов.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в текущем году после завершения модернизации были введены в эксплуатацию два новых городских причала — "Адмиралтейство" и "Летний сад". На сегодняшний день причальная инфраструктура водного транспорта Петербурга насчитывает 142 причальных сооружения, включая 20 муниципальных. Среди них особое внимание привлекают 11 "умных" причалов, оборудованных современными системами видеонаблюдения, автоматизированными системами оповещения, контроля судозаходов и пассажиропотока, а также оснащенных солнечными панелями.

Как уточнили в комитете по транспорту, в настоящее время в государственной информационной системе "Перечень маршрутов водного транспорта Санкт-Петербурга" зарегистрировано 37 регулярных маршрутов, которые обслуживают девять транспортных компаний.

Ранее сообщалось, что на петербургских железнодорожных вокзалах сдали 2,4 тонны старой одежды через экобоксы.

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