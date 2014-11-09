Петербургская "Северная верфь" показала новые промысловые суда

На "Северной верфи" представили современные суда "Марлин" и "Капитан Геллер".

На предприятии показали современные рыбопромысловые суда "Марлин" и "Капитан Геллер", созданные петербургскими корабелами. Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетили судостроительный завод "Северная верфь", где осмотрели новые промысловые суда "Марлин" и "Капитан Геллер".

Глава города отметил, что развитие судостроительной отрасли остается одним из ключевых направлений промышленной политики Петербурга. По его словам, новые проекты предприятия подтверждают способность петербургских специалистов создавать суда высокого технологического уровня.

Морозильный ярусолов-процессор "Марлин" построен по проекту MT1112XL и предназначен для экологичного ярусного лова. Судно способно производить до 25 тонн готовой продукции в сутки, а также оснащено оборудованием для безотходной переработки рыбы. В ближайшее время корабль отправится в Мурманск.

Траулер-процессор "Капитан Геллер" стал первым серийным судном проекта 170701. Он может перерабатывать до 150 тонн рыбы в сутки и выпускать до 100 тонн готовой продукции, включая филе, консервы и рыбную муку. Завершающие ходовые испытания судна запланированы на конец июля.