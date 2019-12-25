На петербургских железнодорожных вокзалах сдали 2,4 тонны старой одежды через экобоксы

За январь-июнь 2025 года пассажиры и жители Санкт-Петербурга сдали 2,4 тонны старой одежды и текстиля в экобоксы на вокзалах Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
– Московский вокзал – 565 кг;
– Ладожский вокзал – 480 кг;
– Балтийский вокзал – 417 кг;
– Финляндский вокзал – 269 кг;
– Витебский вокзал – 628 кг.
Собранные вещи отправляются в специальный центр для сортировки. Одежда в хорошем состоянии может быть использована повторно, остальное передается на переработку.
Тактовыми маршрутами за шесть месяцев 2025 года в Петербурге перевезли 19 млн пассажиров.
Фото: Telegram/ Спб-Главный
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все