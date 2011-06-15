Тактовыми маршрутами за шесть месяцев воспользовались 19 млн петербуржцев

Количество на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тактовыми маршрутами за шесть месяцев 2025 года в Петербурге перевезли 19 млн пассажиров. Об этом рассказали 14 июля в ОЖД.

Количество на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. От Витебского вокзала до станции Павловск проехали 7,2 млн человек (+1,4%), от Балтийского вокзала до Ораниенбаума – 6,3 млн пассажиров (+11,5%). Маршрутом от Балтийского вокзала до Красного Села воспользовались 1,3 млн человек (+9,4%), от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья – 3 млн пассажиров (1,2%), а до Сестрорецка – 1,2 млн человек (+7,6%).

Ранее мы сообщили о том, что ретропоезд "Лахта" доставит петербуржцев на джазовый фестиваль в Гатчине. Мероприятие состоится 9 и 10 августа.

Фото: Piter.TV