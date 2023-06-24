Ретропоезд "Лахта" доставит петербуржцев на джазовый фестиваль в Гатчине

Мероприятие состоится 9 и 10 августа.

В Гатчинском музее-заповеднике 9 и 10 августа состоится фестиваль джазовой музыки под открытым небом "Джазовые выходные". Жителей Петербурга на мероприятие доставит ретропоезд "Лахта", сообщили в ОЖД.

Так, в первый день состав отправится с Балтийского вокзала в 13:25, прибытие – в 14:35. Обратный поезд поедет в 15:20, прибудет в Северную столицу в 16:27.

Ранее мы рассказывали о том, что ГАТИ выдала разрешение на проведение "Дня Петропавловской крепости" 12 июля. Программа праздника начнется с литургии.

Фото: пресс-служба ОЖД