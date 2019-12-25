ГАТИ выдала разрешение на проведение "Дня Петропавловской крепости" 12 июля

Программа праздника начнется с литургии в стенах Петропавловского собора.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга одобрила организацию городского события "День Петропавловской крепости", запланированное на 12 июля.

Эта дата совпадает с днем почитания святых апостолов Петра и Павла, являющимся храмовым праздником Петропавловского собора. Кроме того, этот день знаменует и день тезоименитства самого города, так как святым покровителем Петербурга является именно апостол Петр.

В текущем году городские власти приняли решение подчеркнуть особую значимость этого дня, организовав единый праздник "День Петропавловской крепости", объединяющий как религиозные, так и культурные мероприятия.

Программа праздника начнется с литургии в стенах Петропавловского собора. После богослужения в Великокняжеской усыпальнице откроется выставка произведений известного петербургского художника и скульптора Олега Шорова под названием "Терракотовый ангел".

Также с двух часов дня и до шести вечера на Соборной площади крепости развернётся фестиваль духовной музыки "Невский ангел".

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Фото: Piter.TV