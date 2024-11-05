В Петербурге почтили память создателей Российского флота

На Петровской набережной прошла церемония возложения цветов в честь работников морского и речного флота.

В Санкт-Петербурге, накануне профессионального праздника, состоялась церемония возложения цветов к памятнику "Морякам и создателям флота России", расположенного на Петровской набережной. Мероприятие было приурочено ко Дню работников морского и речного флота, который ежегодно отмечается в первое воскресенье июля.

В торжественном событии приняли участие заместитель председателя городского Комитета по транспорту Алексей Гончаров и руководитель Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения "Агентство внешнего транспорта" Геннадий Дедков. Алексей Гончаров отметил, что Санкт-Петербург вот уже четыре столетия остаётся символом морского величия страны и по праву носит звание морской столицы. Он также выразил признательность специалистам водного транспорта, чей вклад остаётся важным для функционирования и развития отрасли.

Как уточнили в Комитете по транспорту, церемония в 2025 году проходит в рамках мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гончаров напомнил, что сотрудники водного транспорта играли ключевую роль в обеспечении обороны блокадного Ленинграда — участвовали в эвакуации населения, доставке стратегически важных грузов и строительстве объектов на Ладожском озере. По его словам, именно благодаря их самоотверженности работала Дорога жизни, связывавшая город с остальной страной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге День ВМФ могут отметить в сокращенном формате.

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