В Петербурге День ВМФ могут отметить в сокращенном формате

Источники сообщают, что в связи с мерами безопасности формат празднования Дня ВМФ может быть скорректирован.

В Санкт-Петербурге обсуждается возможность отмены Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота России. Причиной может стать обеспечение мер безопасности, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на информированные источники.

Подготовительные мероприятия были приостановлены несколько дней назад: по данным издания, отменены тренировки пеших подразделений, которые обычно завершают торжественные мероприятия на Сенатской площади.

Пока официального заявления об отмене парада не опубликовано, равно как и информации о его проведении. Согласно предварительной информации, формат празднования может быть изменён по аналогии с 2015 годом — с проведением церемонии возложения венков и концертом на Дворцовой площади.

Ранее сообщалось, что в "Главстрой Санкт-Петербург" Алексея Бушуева назначили коммерческим директором.

Фото: Минобороны РФ