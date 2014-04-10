В Петербурге День ВМФ могут отметить в сокращенном формате

В Санкт-Петербурге обсуждается возможность отмены Главного военно-морского парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота России. Причиной может стать обеспечение мер безопасности, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на информированные источники.
Подготовительные мероприятия были приостановлены несколько дней назад: по данным издания, отменены тренировки пеших подразделений, которые обычно завершают торжественные мероприятия на Сенатской площади.
Пока официального заявления об отмене парада не опубликовано, равно как и информации о его проведении. Согласно предварительной информации, формат празднования может быть изменён по аналогии с 2015 годом — с проведением церемонии возложения венков и концертом на Дворцовой площади.
Ранее сообщалось, что в "Главстрой Санкт-Петербург" Алексея Бушуева назначили коммерческим директором.
Фото: Минобороны РФ
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