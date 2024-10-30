В "Главстрой Санкт-Петербург" Алексея Бушуева назначили коммерческим директором

Опытный девелопер займётся продвижением проектов компании и усилением коммерческой стратегии.

В структуре компании "Главстрой Санкт-Петербург" появилась новая управленческая должность — коммерческий директор. Этот пост занял Алексей Бушуев, обладающий обширным опытом в сфере девелопмента.

Как уточнили в пресс-службе компании, роль создана специально под это назначение. В зону ответственности нового топ-менеджера войдёт развитие бренда, усиление эффективности продаж, а также запуск и продвижение новых проектов.

Ранее Алексей Бушуев занимал руководящие позиции в компаниях "Аквилон", DVA GROUP, Seven Suns Development и "Трест".

По словам генерального директора "Главстрой Санкт-Петербург" Алексея Болдина, перед коммерческим подразделением стоят масштабные задачи, в том числе — расширение рыночного присутствия.

Напомним, что в начале 2025 года в компании произошли кадровые перестановки. Алексей Болдин возглавил "Главстрой Санкт-Петербург" в феврале, перейдя на эту должность с поста исполнительного директора. Его предшественница Татьяна Сурвилло сохранила за собой роль президента компании.

Ранее сообщалось, что в Волосово перед судом предстанет инженер, обвиняемый в крупном мошенничестве.

Фото: Пресс-служба компании "Главстрой Санкт-Петербург"