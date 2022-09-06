Формирование рельефа центрального парка закончили в экорайоне "Юнтолово"

За прошедшие три месяца строительные бригады успели возвести насыпи высотой до 14 метров, разработать схемы велодорожек и пешеходных маршрутов, а также приступить к укладке тротуарной плитки.

В экологическом районе "Юнтолово" завершился важный этап создания Центрального парка — формирование его рельефа. Зеленые зоны займут более 70 гектаров, причем 20 из них отведены под Центральный парк. Здесь разместятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха и проведения мероприятий, а также стадион. Полное завершение строительства парка ожидается к 2030 году.

За прошедшие три месяца строительные бригады успели возвести насыпи высотой до 14 метров, разработать схемы велодорожек и пешеходных маршрутов, а также приступить к укладке тротуарной плитки. Одновременно идет монтаж дренажной системы и покрытия стадиона. После завершения технической части проекта начнется озеленение территории. В парке будут высажены различные виды деревьев и кустарников, включая иву, лиственницу, клен, липу, черемуху, горную сосну, лапчатку, спирею, сирень и шиповник.

Для удобства жителей района предусмотрены гринфингеры — экологические аллеи, связывающие все жилые комплексы единой сетью. Первый гринфингер появился в 2022 году неподалеку от первой школы района и включает просторную детскую площадку для детей разного возраста. Весной 2024 года открылся новый многофункциональный спортивный комплекс с площадками для скейтбординга, воркаута, йоги и проведения общественных мероприятий. Еще один гринфингер будет располагаться вблизи парка.