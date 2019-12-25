В Волосово перед судом предстанет инженер, обвиняемый в крупном мошенничестве

Мужчину подозревают в фальсификации служебных документов и хищении более 400 тысяч рублей.

В Волосово на скамью подсудимых направлен житель города, занимавший должность ведущего инженера по организации и нормированию труда в отделе труда и заработной платы одной из коммерческих организаций. Его обвиняют в совершении четырёх эпизодов мошенничества в крупном размере.

По информации регионального управления Следственного комитета, противоправные действия были совершены не позднее мая 2023 года. По версии следствия, обвиняемый подделал служебные документы, указав в них заведомо ложные сведения о трудовой деятельности сотрудников. На основании этих данных на его счёт поступили денежные средства: сначала свыше 90 тысяч рублей, затем 126 тысяч, 128 тысяч и 83 тысячи рублей.

Общий ущерб, причинённый организации, классифицирован как крупный. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти экс-чиновников приговорили к 10 годам колонии за взятки в сфере ритуальных услуг.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу