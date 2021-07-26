В Ленобласти экс-чиновников приговорили к 10 годам колонии за взятки в сфере ритуальных услуг

Также каждый из осуждённых обязан выплатить штраф свыше 12 миллионов рублей.

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Всеволожского района Валерию Половинкину и директору муниципального предприятия "Ритуальные услуги" Игорю Евтишенкову. Оба признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом рассказали в СК по Ленобласти.

По материалам дела, в июле 2017 года фигуранты через посредников вымогали и получили от руководителей двух коммерческих организаций — ООО "Всеволожская ритуальная компания" и ООО "БИС" — сумму более 6,9 млн рублей. Деньги предназначались за "общее покровительство" в сфере предоставления ритуальных услуг на территории района.

Суд назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также каждый из осуждённых обязан выплатить штраф свыше 12 миллионов рублей.

Кроме того, Половинкин и Евтишенков на 10 и 9 лет соответственно лишены права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с управленческими и властными полномочиями.

Незаконно полученные средства конфискованы и обращены в доход государства.

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Фото: Piter.tv