Взятка за регистрацию гидроциклов обернулась для петербуржца приговором

Учет мнения представителя государственного обвинения из Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры позволил суду признать данного гражданина виновным.

Гражданин из Петербурга, стремясь ускорить процедуру регистрации гидроциклов, воспользовался услугами посредника и вручил инспектору ГИМС сумму в размере 65 тысяч рублей, информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Учет мнения представителя государственного обвинения из Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры позволил суду признать данного гражданина виновным в факте дачи взятки.

Наказание выразилось в условном сроке длительностью два года.

Ранее мы сообщили о том, что в акватории Финского залива в Петербурге горела плавучая мастерская. Предварительно, вечером 5 мая у яхт-клуба "Горская" полыхало техническое отделение плавучего объекта. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Все причины происшествия устанавливаются.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)