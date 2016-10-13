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Взятка за регистрацию гидроциклов обернулась для петербуржца приговором
Сегодня, 15:58
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Взятка за регистрацию гидроциклов обернулась для петербуржца приговором

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Учет мнения представителя государственного обвинения из Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры позволил суду признать данного гражданина виновным.

Гражданин из Петербурга, стремясь ускорить процедуру регистрации гидроциклов, воспользовался услугами посредника и вручил инспектору ГИМС сумму в размере 65 тысяч рублей, информирует Северо-Западная транспортная прокуратура.

Учет мнения представителя государственного обвинения из Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры позволил суду признать данного гражданина виновным в факте дачи взятки.

Наказание выразилось в условном сроке длительностью два года.

Ранее мы сообщили о том, что в акватории Финского залива в Петербурге горела плавучая мастерская. Предварительно, вечером 5 мая у яхт-клуба "Горская" полыхало техническое отделение плавучего объекта. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.  Все причины происшествия устанавливаются.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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