В акватории Финского залива в Петербурге горела плавучая мастерская

Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания плавучей мастерской в акватории Финского залива на территории Петербурга. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Предварительно, вечером 5 мая у яхт-клуба "Горская" полыхало техническое отделение плавучего объекта. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

Все причины происшествия устанавливаются.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации плавучих объектов и соблюдения противопожарных требований. Северо-Западная транспортная прокуратура

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Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры