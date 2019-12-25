В акватории Финского залива в Петербурге горела плавучая мастерская

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания плавучей мастерской в акватории Финского залива на территории Петербурга. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Предварительно, вечером 5 мая у яхт-клуба "Горская" полыхало техническое отделение плавучего объекта. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.
Все причины происшествия устанавливаются.
Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации плавучих объектов и соблюдения противопожарных требований.
Северо-Западная транспортная прокуратура
Ранее на Piter.TV: на Адмиралтейской набережной теплоход навалился на прогулочные суда.
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все