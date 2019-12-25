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В акватории Финского залива в Петербурге горела плавучая мастерская
Сегодня, 16:26
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В акватории Финского залива в Петербурге горела плавучая мастерская

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Огонь оперативно потушили, пострадавших нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возгорания плавучей мастерской в акватории Финского залива на территории Петербурга. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Предварительно, вечером 5 мая у яхт-клуба "Горская" полыхало техническое отделение плавучего объекта. Огонь оперативно потушили, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. 

Все причины происшествия устанавливаются.

Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации плавучих объектов и соблюдения противопожарных требований.

Северо-Западная транспортная прокуратура

Ранее на Piter.TV: на Адмиралтейской набережной теплоход навалился на прогулочные суда. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: пожар, финский залив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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