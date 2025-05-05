На Адмиралтейской набережной теплоход навалился на прогулочные суда

Сообщений о пострадавших людях или разливе топлива в результате столкновения не поступало.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала расследование обстоятельств инцидента, произошедшего при швартовке судна в Санкт-Петербурге.

Предварительная информация свидетельствует о том, что ночью 4 мая 2025 года в акватории реки Невы вблизи Адмиралтейской набережной судно "Мираж" при осуществлении маневра пришвартовки столкнулось с двумя другими судами — прогулочными кораблями "Айвазовский" и "Крепкий орешек". Сообщений о пострадавших людях или разливе топлива в результате столкновения не поступало.

Сейчас ведется работа по установлению всех факторов, приведших к происшествию. Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга проверяет соблюдение требований закона, касающихся безопасного функционирования судов и предотвращения аварийных ситуаций на водном транспорте.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти легковушка попала под колёса электропоезда. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось — удар пришелся в заднюю часть автомобиля. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Фото и видео: Северо-Западная транспортная прокуратура