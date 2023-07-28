В Ленобласти легковушка попала под колёса электропоезда

Авария случилась в районе станции Дунай.

Сегодня на железнодорожном переезде у станции Дунай произошло ДТП с участием электропоезда и легкового автомобиля. По предварительным данным, водитель машины выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом.

Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось — удар пришелся в заднюю часть автомобиля. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

В результате происшествия движение поездов было задержано на 10 минут. На месте работают сотрудники транспортной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Piter.TV сообщал, что массовое ДТП с участием более 15 автомобилей произошло под Гатчиной.

Фото: 78.ru