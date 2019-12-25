Утром 19 ноября в Невском районе на улице Ворошилова произошло ДТП с участием автомобиля. В результате аварии машина перевернулась на крышу, сообщил Telegram-канал Дорожный Контроль СПБ | ЛО.
Судя по опубликованным фото, на месте дорожного происшествия работали оперативные службы, в том числе МЧС. Предположительно понадобились меры по обеспечению безопасности или предотвращению вторичных рисков, например, утечки топлива или угрозы возгорания.
Информации о погибших или пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что 19-летний водитель Озон погиб в ДТП с "Газелями" на дамбе в Петербурге.
Фото: Telegram/Дорожный Контроль СПБ | ЛО
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