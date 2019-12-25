Информации о погибших или пострадавших не поступало.

Утром 19 ноября в Невском районе на улице Ворошилова произошло ДТП с участием автомобиля. В результате аварии машина перевернулась на крышу, сообщил Telegram-канал Дорожный Контроль СПБ | ЛО.

Судя по опубликованным фото, на месте дорожного происшествия работали оперативные службы, в том числе МЧС. Предположительно понадобились меры по обеспечению безопасности или предотвращению вторичных рисков, например, утечки топлива или угрозы возгорания.

Информации о погибших или пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что 19-летний водитель Озон погиб в ДТП с "Газелями" на дамбе в Петербурге.

Фото: Telegram/Дорожный Контроль СПБ | ЛО