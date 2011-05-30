Россияне увеличили траты на покупку одежды и обуви за границей почти в 2,5 раза

Россияне в 2025 году увеличили траты на покупку одежды и обуви за границей почти в 2,5 раза. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).

Отмечается, что за минувший год граждане потратили на покупку одежды и обуви из-за рубежа 67,6 млрд рублей. Прирост составил 137% год к году. Глава АКИТ Артем Соколов отметил, что такая динамика вызвана эффектом низкой базы. Кроме того, маркетплейсы сделали доставку из-за рубежа более доступной.

Вместе с ростом продажи сократился средний чек. Число покупок премиальных позиций выросло на 85%. Эксперты подчеркивают, что спрос на иностранные бренды, ушедшие из России, сохранился. Чаще всего россияне покупали за рубежом люксовую обувь, сумки, верхнюю одежду, футболки и поло и солнцезащитные очки.

Ранее мы сообщали, что Россия в январе увеличила импорт одежды из США.

Фото: pxhere.com