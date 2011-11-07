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По решению суда морской порт "Бронка" в Петербурге перешел в госсобственность
Сегодня, 20:35
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По решению суда морской порт "Бронка" в Петербурге перешел в госсобственность

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В пресс-службе "Бронка Групп" отказались комментировать эту ситуацию.

Стало известно, что петербургский порт "Бронка", который принадлежит компании ООО "Феникс", передана в собственность Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на данные информационной системы "СПАРК".

Согласно данным, до 3 декабря ООО "Феникс" принадлежал компании ООО "Центрфинанс" и ООО "Высота". Отмечается, что в пресс-службе "Бронка Групп" отказались комментировать эту ситуацию.

Ранее на таможенном посту "Бронка" сотрудники Балтийской таможни нашли более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства, которые находились в бочках с кварцевым песком. Возбуждено административное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки". 

Фото: Piter.tv

Теги: бронка, морской порт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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