По решению суда морской порт "Бронка" в Петербурге перешел в госсобственность

В пресс-службе "Бронка Групп" отказались комментировать эту ситуацию.

Стало известно, что петербургский порт "Бронка", который принадлежит компании ООО "Феникс", передана в собственность Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на данные информационной системы "СПАРК".

Согласно данным, до 3 декабря ООО "Феникс" принадлежал компании ООО "Центрфинанс" и ООО "Высота". Отмечается, что в пресс-службе "Бронка Групп" отказались комментировать эту ситуацию.

Ранее на таможенном посту "Бронка" сотрудники Балтийской таможни нашли более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства, которые находились в бочках с кварцевым песком. Возбуждено административное дело по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной перевозки".

Фото: Piter.tv