Балтийские таможенники нашли более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет в кварцевом песке

Возбуждено административное дело по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ.

На таможенном посту Бронка сотрудники Балтийской таможни нашли более 100 тысяч пачек контрабандных сигарет белорусского производства, которые находились в бочках с кварцевым песком. Об этом 1 декабря сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Известно, что 22 тонны кварцевого песка для изготовления декоративной мозаичной штукатурки, расфасованного в 1365 картонных бочек, псковская фирма должна была доставить в Великобританию. Однако в 433 картонных бочках таможенники обнаружили сигареты, общая масса которых составила порядка двух тонн.

Возбуждено административное дело по ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий).

Ранее сотрудники Выборгской таможни пресекли вывоз из России старинной униформы.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления