Сотрудники Выборгской таможни пресекли вывоз из России антикварной униформы

В ходе осмотра автомобиля таможенники нашли в багаже старинные предметы: шлем, сюртук и курительную трубку.

Сотрудники Выборгской таможни пресекли вывоз из России в Финляндию старинных предметов антикварной униформы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

На линии таможенного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска Брусничное гражданин Казахстана, сидя в автомобиле BMW X5, сказал сотрудникам, что в машине не находятся товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако в ходе осмотра автомобиля таможенники нашли в багаже старинные предметы: шлем, сюртук и курительную трубку.

Выяснилось, что предметы являются обмундированием и снаряжением военного назначения, созданными более 100 лет назад, и входят в перечень культурных ценностей. Общая стоимость предметов оценивается в более 186 тысяч рублей.

Ранее в посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления