Сотрудники Выборгской таможни пресекли вывоз из России антикварной униформы

Сотрудники Выборгской таможни пресекли вывоз из России в Финляндию старинных предметов антикварной униформы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
На линии таможенного контроля многостороннего автомобильного пункта пропуска Брусничное гражданин Казахстана, сидя в автомобиле BMW X5, сказал сотрудникам, что в машине не находятся товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако в ходе осмотра автомобиля таможенники нашли в багаже старинные предметы: шлем, сюртук и курительную трубку.
Выяснилось, что предметы являются обмундированием и снаряжением военного назначения, созданными более 100 лет назад, и входят в перечень культурных ценностей. Общая стоимость предметов оценивается в более 186 тысяч рублей.
Ранее в посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы.
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
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