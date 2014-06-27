Беглов поздравил таможенников Петербурга с профессиональным праздником

В 2024 году перечисления Северо-Западного таможенного управления в казну превысили 645 млрд рублей.

Губернатор Александр Беглов поздравил сотрудников таможенных органов Санкт-Петербурга с профессиональным праздником, отметив их ключевую роль в обеспечении экономической безопасности страны. В обращении глава города подчеркнул, что Северо-Западное таможенное управление продолжает следовать трёхвековым традициям службы.

Петербург – крупнейший транспортно-логистический центр России. В нашем городе таможенная служба играет особую роль, опираясь на трёхвековые традиции заботы о благополучии державы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Глава Северной столицы напомнил о вкладе Александра Радищева, возглавлявшего петербургскую таможню в конце XVIII века, чья "неподкупность и бескомпромиссная борьба с контрабандой определили лицо службы на много десятилетий вперед".

В 2024 году перечисления управления в казну выросли почти на 25% и превысили 645 млрд рублей. Беглов также отметил качественную подготовку специалистов, которые заканчивают петербургские Политехнический университет, Государственный экономический университет и филиал Российской таможенной академии. Губернатор поблагодарил сотрудников и ветеранов таможенных органов за самоотверженный труд и пожелал им крепкого здоровья и новых успехов в служении Отечеству.

Фото: Piter.TV