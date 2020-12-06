Петербургский депутат предложил вернуть таймеры на светофоры вместо аббревиатур

Цивилев обратился в МВД с просьбой оценить эффективность букв на светофорах.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову с просьбой вернуть таймеры обратного отсчета на светофоры. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

По словам депутата, новые обозначения "АУ", "РУ" и "ОУ", установленные на части светофоров в рамках внедрения "умной" транспортной системы, вызывают непонимание у водителей и пешеходов. Цивилев отметил, что такие аббревиатуры не дают участникам движения представления о времени смены сигнала и не закреплены нормативно.

Он подчеркнул, что таймеры обратного отсчета повышают безопасность на дорогах, так как помогают водителям заранее планировать остановку или проезд перекрестка. Депутат попросил ГУОБДД МВД России оценить целесообразность применения буквенных индикаторов и рассмотреть возможность возвращения таймеров на адаптивные светофоры.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)