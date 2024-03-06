Закон сдвинул срок оплаты ЖКХ до 15 числа каждого месяца

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов напомнил россиянам в беседе с РИА Новости о крайнем сроке оплаты услуг ЖКХ за апрель. Он пояснил, что с 1 марта текущего года действует закон, который перенес дату оплаты на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца.

Соответственно, платежные документы за апрель можно оплатить в срок до 15 мая. Парламентарий подчеркнул, что наступающие праздники не помешают, и торопиться с оплатой не стоит. Крайний срок выпадает на полноценный рабочий день. Колунов заверил, что никаких проблем с работой ресурсоснабжающих организаций или управляющих компаний быть не должно, а с оплатой также не возникнет трудностей.

