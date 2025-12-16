Эксперт по ЖКХ: борщевик не станет причиной изъятия земли

По словам активиста, контролирующие органы теперь будут руководствоваться не региональными, а общероссийскими нормами КоАП.

После вступления в силу поправок к Земельному кодексу России владельцы загородных участков беспокоятся о том, что заросли борщевика на их территории могут привести к изъятию земли. Однако эксперт по Жилищно-коммунальному устройству и общественный деятель Дмитрий Бондарь в комментарии журналистам телеканала "360.ru" рассказал о том, что жесткие формулировки нового закона ранее позволяли трактовать наличие сорняка как признак полного запустения участка. Однако с мая текущего года федеральное правительство исключило борщевик из перечня прямых оснований для изъятия территории у нарушителя. В результате основной страх дачников о потери земли из-за того, что там растет, больше не имеет под собой почвы. Специалист пояснил СМИ, что теперь один биологический фактор не может служить вердиктом.

Выпустили специальное постановление, которое уточняет, что наличие борщевика — это не основание для изъятия участка. Чтобы люди не волновались, давайте скажем прямо, честно и открыто: изымать участки за борщевик никто не собирается и не будет. Как правило, это совокупность. Это долгий судебный процесс, чтобы ваш участок изъяли. Надо долгое время игнорировать официальные предписания и в суд не являться. Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ

Эксперт рекомендовал не паниковать при обнаружении сорняка, но не стоит также игнорировать официальные бумаги. Об изъятии земли речи не идет, но лучше не доводить ситуацию до штрафа. Размер такой выплаты может варьироваться от 20 до 50 тысяч рублей. При этом стоимость штрафов разная для регионов. В Московской области есть местный областной кодекс административных правонарушений, в котором для граждан штраф составляет пять тысяч рублей. Однако сначала человеку делается обычное предупреждение. В столице штраф достигает двух-пяти тысяч рублей. Предписание представляет из себя ограниченные по срокам требования убрать борщевик с земельного участка. Обычно на выполнение условия дается месяц.

