В посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы

Груз должен был отправиться из Петербурга в Великобританию.

В Пулково обнаружили посылку, в которой лежали радиоактивные танковые часы. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Радиоактивный груз должен был отправиться из Петербурга в Великобританию. Излучение от часов в 70 раз превышало естественный природный фон.

Часы отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить, относится ли находка к категории радиоактивных отходов. Если так, то час передадут в специальную организацию для захоронения.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".

Ранее пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 800 смартфонов без документов.

Фото: sztu.customs.gov.ru