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В посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы
Сегодня, 14:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы

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Груз должен был отправиться из Петербурга в Великобританию.

В Пулково обнаружили посылку, в которой лежали радиоактивные танковые часы. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.

Радиоактивный груз должен был отправиться из Петербурга в Великобританию. Излучение от часов в 70 раз превышало естественный природный фон.

Часы отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить, относится ли находка к категории радиоактивных отходов. Если так, то час передадут в специальную организацию для захоронения.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил  обращения экологически опасных веществ и отходов".

Ранее пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 800 смартфонов без документов.

Фото: sztu.customs.gov.ru

Теги: пулково
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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