В посылке в Пулково нашли радиоактивные танковые часы

В Пулково обнаружили посылку, в которой лежали радиоактивные танковые часы. Об этом сообщила пресс-служба Пулковской таможни.
Радиоактивный груз должен был отправиться из Петербурга в Великобританию. Излучение от часов в 70 раз превышало естественный природный фон.
Часы отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить, относится ли находка к категории радиоактивных отходов. Если так, то час передадут в специальную организацию для захоронения.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов".
Ранее пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 800 смартфонов без документов.
Фото: sztu.customs.gov.ru
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