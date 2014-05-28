Товар задержали.

Пулковские таможенники пресекли ввоз в Россию 800 смартфонов без документов. Об этом 28 сентября рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ходе таможенного контроля за разгрузкой самолета, прибывшего из Стамбула (Турция) в Петербург, таможенники обнаружили грузовое место без документов. В коробке весом 300 килограммов сотрудники нашли 800 смартфонов Samsung A03s.

Товар задержали. Данный же инцидент рассматривается по трем статьям: по ст. 16.1 КоАП РФ – сообщение в таможенный орган недостоверных сведений; по ст.16.12 КоАП РФ – совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа и по ст. 16.14 КоАП РФ – нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций.

Ранее мы писали, что пулковские таможенники обнаружили в почтовом отправлении православную икону.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления